03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Bahçeşehir Koleji, Slask karşısında son anlarda teslim oldu

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT EuroCup 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 yenildi.

calendar 04 Şubat 2026 02:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Slask karşısında son anlarda teslim oldu
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT EuroCup 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken, Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5

Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17

1. Periyot: 18-20

Devre: 35-42

3. Periyot: 57-60

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
