Bahçeşehir Koleji, Slask karşısında son anlarda teslim oldu

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT EuroCup 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken, Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5
Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17
1. Periyot: 18-20
Devre: 35-42
3. Periyot: 57-60