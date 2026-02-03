Fenerbahçe'de rüzgar terse mi dönüyor?

Fenerbahçe'de yeni yılda başlayan iyi tablo son dönemde terse döndü.
Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Lazio'dan Matteo Guendouzi takviyeleri ile başladı.
KUPA İLE BAŞLANGIÇ
Fenerbahçe, 10 Ocak'ta oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı. Fenerbahçe, yeni transferleri ile birlikte yeni yıla kupayla başladı.
Fenerbahçe, transfer döneminde daha sonra Mert Günok ve Sidiki Cherif ile kadrosunu güçlendirdi.
İKİ TRANSFER OLUMSUZ
Sarı-lacivertlilerde ocak ayı sonu ve şubat ayının ilk günlerinden itibaren yaşananlar ise taraftarın moralini bozdu.
Atalanta forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman, transferde tercihini Atletico Madrid'den yana kullandı. Lookman, İspanyol ekibine imzayı attı.
Fenerbahçe'de Lookman'ın ardından uzun süredir gündemde yer alan N'Golo Kante transferi de iptal oldu.
Sarı-lacivertliler, Al Ittihad forması giyen Fransız yıldızın transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Kante ile birlikte Al Ittihad'e gitmesi beklenen Youssef En-Nesyri'nin transferi de iptal oldu.
TARAFTAR, YÖNETİMİ BEKLİYOR!
Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala gözünü yönetime çevirdi. Fenerbahçe'de yapılacak yeni transfer hamleleri ve olası takviyeler büyük bir merakla bekleniyor.
