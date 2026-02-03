03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'de rüzgar terse mi dönüyor?

Yeni transferler ve kupa ile birlikte yeni yıla çok iyi başlayan Fenerbahçe'de son dönemde yaşananlarla rüzgar terse döndü. İşte yaşananlar...

03 Şubat 2026 15:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de rüzgar terse mi dönüyor?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yeni yılda başlayan iyi tablo son dönemde terse döndü.

Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Lazio'dan Matteo Guendouzi takviyeleri ile başladı.

KUPA İLE BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, 10 Ocak'ta oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı. Fenerbahçe, yeni transferleri ile birlikte yeni yıla kupayla başladı.


Fenerbahçe, transfer döneminde daha sonra Mert Günok ve Sidiki Cherif ile kadrosunu güçlendirdi.

İKİ TRANSFER OLUMSUZ

Sarı-lacivertlilerde ocak ayı sonu ve şubat ayının ilk günlerinden itibaren yaşananlar ise taraftarın moralini bozdu.

Atalanta forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman, transferde tercihini Atletico Madrid'den yana kullandı. Lookman, İspanyol ekibine imzayı attı.

Fenerbahçe'de Lookman'ın ardından uzun süredir gündemde yer alan N'Golo Kante transferi de iptal oldu.

Sarı-lacivertliler, Al Ittihad forması giyen Fransız yıldızın transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Kante ile birlikte Al Ittihad'e gitmesi beklenen Youssef En-Nesyri'nin transferi de iptal oldu.

TARAFTAR, YÖNETİMİ BEKLİYOR!

Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala gözünü yönetime çevirdi. Fenerbahçe'de yapılacak yeni transfer hamleleri ve olası takviyeler büyük bir merakla bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
