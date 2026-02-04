03 Şubat
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 82-78 mağlup etti.

calendar 04 Şubat 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 00:51
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de liderliğini sürdürdü!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşı karşıya geldi.

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, sarı lacivertliler, 82-78'lik skorla kazandı.

Barcelona'yı deplasmanda yenerek galibiyet sayısını 18'e yükselten sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına karşın lider pozisyonda. İspanyol temsilcisi ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı.



Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, De Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

1. Periyot: 14-29

Devre: 41-53

3. Periyot: 56-73

5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe Beko)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
