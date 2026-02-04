03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

calendar 04 Şubat 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.