03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-06'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-03'

Anadolu Efes'in 9 maçlık galibiyet hasreti bitti!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Valencia Basket'i 107-90 yendi ve 9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

calendar 03 Şubat 2026 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 22:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in 9 maçlık galibiyet hasreti bitti!
Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında Valencia Basket'i konuk etti. 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Anadolu Efes 107-90 kazandı.
 İyi girdiği mücadelenin başında Loyd ve Weiler-Babb'in potaya gitmesiyle skor üreten Anadolu Efes, 4. dakikada 10-3 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikada hücumda düşük yüzdeyle oynayan Valencia Basket, periyodun ikinci yarısında daha etkili oldu. Rakibine Lee ve Ercan ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda etkili performansını sürdüren Anadolu Efes, 8. dakikanın başında farkı çift haneye (25-14) çıkardı. İyi hücumunun yanı sıra rakibine kolay şansı vermeyen ev sahibi ekip, ilk çeyreği 33-14 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle geçti. Rakibine skor şansı verse de hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, 15. dakikayı 20 sayı (49-29) farkla geride bıraktı. Sonrasındaki 2 dakika 43 saniyelik bölümde 12-0'lık seri bulan Valencia Basket, 13. dakikanın sonlarında farkı 8 sayıya (49-41) çekti. Yaklaşık 3 dakika sonra ilk basketini Poirier'in elinden bulan Anadolu Efes, krizden çıktı. Kalan sürede farkı çift hanede tutan lacivert-beyazlılar, devre arasına 57-46 üstün girdi.

Tempolu başlayan ikinci yarıda takımlar hem hücumda hem de savunmada büyük efor sarf etti. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikayı 18 sayı farkla 73-55 üstün geçti. Maçın 29. dakikasında farkı 21 sayıya (81-60) taşıyan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 84-64 üstün tamamladı.


Anadolu Efes, karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin 34. dakikasında Lee'nin 3 sayılık basketiyle 23 sayılık fark buldu: 92-69. Kalan sürede disiplinini kaybetmeyen lacivert-beyazlı takım, mücadeleyi 107-90 kazandı.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 20 sayı, 7 ribaunt, Loyd 19 sayı, Lee 18 sayı, 6 asist, Jones 15 sayı, 7 ribauntluk performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı.

Valencia Basket'te ise kariyer rekoru kıran Reuvers 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Valencia Basket ise son 6 maçta 4, toplamda ise 10. kez mağlup oldu.

 

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

 

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)

 

Anadolu Efes: Weiler-Babb 7, Loyd 19, Dozier 10, Poirier 5, Ercan Osmani 20, David Mutaf 3, Lee 18, Smits 4, Şehmus Hazer 6, Jones 15, Erkan Yılmaz

 

Valencia Basket: Badio 2, Taylor 7, Thompson 11, Pradilla 4, Sako 9, Reuvers 30, Key 10, Montero 5, Moore 4, Puerto 8, De Larrea

 

1. Periyot: 33-14

 

Devre: 57-46

 

3. Periyot: 84-64

 

 

SON HABERLER
Tümü
