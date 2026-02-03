Anadolu Efes'in 9 maçlık galibiyet hasreti bitti!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında Valencia Basket'i konuk etti.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Anadolu Efes 107-90 kazandı.



İyi girdiği mücadelenin başında Loyd ve Weiler-Babb'in potaya gitmesiyle skor üreten Anadolu Efes, 4. dakikada 10-3 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikada hücumda düşük yüzdeyle oynayan Valencia Basket, periyodun ikinci yarısında daha etkili oldu. Rakibine Lee ve Ercan ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda etkili performansını sürdüren Anadolu Efes, 8. dakikanın başında farkı çift haneye (25-14) çıkardı. İyi hücumunun yanı sıra rakibine kolay şansı vermeyen ev sahibi ekip, ilk çeyreği 33-14 önde bitirdi.Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle geçti. Rakibine skor şansı verse de hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, 15. dakikayı 20 sayı (49-29) farkla geride bıraktı. Sonrasındaki 2 dakika 43 saniyelik bölümde 12-0'lık seri bulan Valencia Basket, 13. dakikanın sonlarında farkı 8 sayıya (49-41) çekti. Yaklaşık 3 dakika sonra ilk basketini Poirier'in elinden bulan Anadolu Efes, krizden çıktı. Kalan sürede farkı çift hanede tutan lacivert-beyazlılar, devre arasına 57-46 üstün girdi.Tempolu başlayan ikinci yarıda takımlar hem hücumda hem de savunmada büyük efor sarf etti. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikayı 18 sayı farkla 73-55 üstün geçti. Maçın 29. dakikasında farkı 21 sayıya (81-60) taşıyan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 84-64 üstün tamamladı.Anadolu Efes, karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin 34. dakikasında Lee'nin 3 sayılık basketiyle 23 sayılık fark buldu: 92-69. Kalan sürede disiplinini kaybetmeyen lacivert-beyazlı takım, mücadeleyi 107-90 kazandı.Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 20 sayı, 7 ribaunt, Loyd 19 sayı, Lee 18 sayı, 6 asist, Jones 15 sayı, 7 ribauntluk performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı.Valencia Basket'te ise kariyer rekoru kıran Reuvers 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Valencia Basket ise son 6 maçta 4, toplamda ise 10. kez mağlup oldu.Turkcell Basketbol Gelişim MerkeziTomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)Weiler-Babb 7, Loyd 19, Dozier 10, Poirier 5, Ercan Osmani 20, David Mutaf 3, Lee 18, Smits 4, Şehmus Hazer 6, Jones 15, Erkan YılmazBadio 2, Taylor 7, Thompson 11, Pradilla 4, Sako 9, Reuvers 30, Key 10, Montero 5, Moore 4, Puerto 8, De Larrea33-1457-4684-64