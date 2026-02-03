EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak EuroLeague Final Four karşılaşmalarının biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Final Four maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden 11 Şubat Çarşamba günü satışa çıkacak.
BİLETLERDE ÖNCELİK HAKKI
Açıklamada, yoğun talep nedeniyle biletlerin satışının şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirileceği, önceki üç Final Four'a bilet alan sporseverlerin 10 Şubat Salı günü açılacak ön satış hakkından yararlanabileceği kaydedildi.
Final Four kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak.
BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 avro arasında değişiyor.
