Fenerbahçe Medicana, Budowlani'ye karşı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında 4 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.
Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.