Uzun süredir N'Golo Kante için uğraşan ve bu transfer için Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS'ye (Transfer Kayıt Sistemi) yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı.
Transfer için Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig'den özel izin ve süre uzatımı talep etti; ancak olumlu geri dönüş alınamadı.
Bu gelişme sonrası Kante'nin Fenerbahçe'ye. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi iptal oldu.
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS'ye (Transfer Kayıt Sistemi) yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı.
Transfer için Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig'den özel izin ve süre uzatımı talep etti; ancak olumlu geri dönüş alınamadı.
Bu gelişme sonrası Kante'nin Fenerbahçe'ye. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi iptal oldu.