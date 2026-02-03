Kayseri'de yaşayan Celal Kuzu (12) yaşadığı mahallede uzaklaşabilmek için için başladığı boks kariyerinde, iki yıl içinde Türkiye üçüncülüğüne ulaştı.



11 yıldır babası cezaevinde olan minik boksör, dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşıyor.



VALİLİK PROJESİ VE DEDESİNİN İSTEĞİYLE



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başlattığı ERVA projesi ile dedesinin isteğiyle mahallesindeki spor salonuna yazdırılan Celal, burada tanıştığı boksu çok severek hayatının merkezine aldı.



BENDE SUÇA BULAŞABİLİRDİM



Yaşadığı mahalledeki suç oranlarının yüksek olduğu genç sporcu, verdiği röportajda '' Arkadaşlarımdan suça bulaşanlar ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları olanlar var. Spora başlamadan önce birkaç arkadaşım cezaevine girdi. Spora başlamasam ben de suça bulaşabilirdim." dedi.