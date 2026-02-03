03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-076'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Boksla 10 yaşında tanıştı, 12 yaşında kürsüye çıktı!

Kayseri'de yaşayan Celal Kuzu, dezavantajlı bir sokaktan uzaklaşmak için başladığı boksta 12 yaşında madalya kazanarak en büyük yumruğu geçmişine attı

calendar 03 Şubat 2026 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boksla 10 yaşında tanıştı, 12 yaşında kürsüye çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Kayseri'de yaşayan Celal Kuzu (12) yaşadığı mahallede uzaklaşabilmek için için başladığı boks kariyerinde, iki yıl içinde Türkiye üçüncülüğüne ulaştı.

11 yıldır babası cezaevinde olan minik boksör, dedesi ve babaannesi ile birlikte yaşıyor.

VALİLİK PROJESİ VE DEDESİNİN İSTEĞİYLE

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in başlattığı ERVA projesi ile dedesinin isteğiyle mahallesindeki spor salonuna yazdırılan Celal, burada tanıştığı boksu çok severek hayatının merkezine aldı.

BENDE SUÇA BULAŞABİLİRDİM

Yaşadığı mahalledeki suç oranlarının yüksek olduğu genç sporcu, verdiği röportajda ''Arkadaşlarımdan suça bulaşanlar ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları olanlar var. Spora başlamadan önce birkaç arkadaşım cezaevine girdi. Spora başlamasam ben de suça bulaşabilirdim." dedi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
