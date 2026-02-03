03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Terry Rozier, NBA ile yaşadığı maaş anlaşmazlığını kazandı

ESPN'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, verilen yetkili kararıyla Miami Heat guardı Terry Rozier, NBA ile yaşadığı maaş anlaşmazlığında haklı bulundu.

ESPN'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü verilen hakem kararıyla Miami Heat guardı Terry Rozier, NBA ile yaşadığı maaş anlaşmazlığında haklı bulundu.

Aralık ayından bu yana emanet (escrow) hesabında tutulan Rozier'ın maaşı, hakemin toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oyuncuların, aile içi şiddet veya çocuk istismarı gibi istisnai durumlar dışında ücretsiz izne çıkarılamayacağına hükmetmesiyle serbest bırakılacak.

Rozier'ın avukatı Jim Trusty, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terry bugün sözleşme hukuku ve lig ile oyuncular arasındaki Toplu İş Sözleşmesi ilkeleri doğrultusunda kazandı. Ancak asıl önemli olan masumiyet karinesidir. Bugünkü karar, bunun yüksek profilli bir dava olması nedeniyle NBA'in bu temel kavramı görmezden gelemeyeceğini hatırlatıyor."


Miami Heat ve NBA, Rozier'ın 2025-26 sezonuna ait yaklaşık 26,6 milyon dolarlık maaşını, Rozier'ın ekim ayında federal bir kumar soruşturması kapsamında tutuklanıp suçlanmasının ardından emanet hesabına almıştı. Aynı soruşturma Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups hakkında da suçlamalara yol açmıştı.

NBA Oyuncular Birliği (NBPA), maaşın tutulmasına yönelik bu karara itiraz etmişti.

NBPA sözcüsü ESPN'e yaptığı açıklamada,
"Yetkililerin kararından memnunuz ve Terry'nin yasal süreçte adil yargılanma ve masumiyet karinesi haklarının korunmasına bağlılığımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

ESPN, konuyla ilgili NBA'den görüş almak üzere iletişime geçti.

Rozier, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamalarını reddetti. Avukatları aralık ayında, devletin yetkisini aştığını savunarak davanın düşürülmesi talebiyle başvuruda bulundu. Hükümetin bu talebe yanıt vermesi gereken son tarih bugün.

Federal savcılar, Rozier'ın Mart 2023'te Charlotte Hornets forması giydiği bir maçta, bir tanıdığına maçtan erken çıkacağını söylediğini iddia ediyor. Söz konusu bilginin kumarbazlara iletildiği ve bu kişilerin Rozier'ın istatistiklerinin "alt" seçeneğine 200 bin doların üzerinde bahis oynadığı öne sürülüyor.

Rozier hâlâ Heat kadrosunda yer almasına rağmen bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
