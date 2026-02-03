ESPN'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü verilen hakem kararıyla Miami Heat guardı Terry Rozier, NBA ile yaşadığı maaş anlaşmazlığında haklı bulundu.Aralık ayından bu yana emanet (escrow) hesabında tutulan Rozier'ın maaşı, hakemin toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oyuncuların, aile içi şiddet veya çocuk istismarı gibi istisnai durumlar dışında ücretsiz izne çıkarılamayacağına hükmetmesiyle serbest bırakılacak.Rozier'ın avukatı Jim Trusty, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Miami Heat ve NBA, Rozier'ın 2025-26 sezonuna ait yaklaşık 26,6 milyon dolarlık maaşını, Rozier'ın ekim ayında federal bir kumar soruşturması kapsamında tutuklanıp suçlanmasının ardından emanet hesabına almıştı. Aynı soruşturma Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups hakkında da suçlamalara yol açmıştı.NBA Oyuncular Birliği (NBPA), maaşın tutulmasına yönelik bu karara itiraz etmişti.NBPA sözcüsü ESPN'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.ESPN, konuyla ilgili NBA'den görüş almak üzere iletişime geçti.Rozier, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamalarını reddetti. Avukatları aralık ayında, devletin yetkisini aştığını savunarak davanın düşürülmesi talebiyle başvuruda bulundu. Hükümetin bu talebe yanıt vermesi gereken son tarih bugün.Federal savcılar, Rozier'ın Mart 2023'te Charlotte Hornets forması giydiği bir maçta, bir tanıdığına maçtan erken çıkacağını söylediğini iddia ediyor. Söz konusu bilginin kumarbazlara iletildiği ve bu kişilerin Rozier'ın istatistiklerinin "alt" seçeneğine 200 bin doların üzerinde bahis oynadığı öne sürülüyor.Rozier hâlâ Heat kadrosunda yer almasına rağmen bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.