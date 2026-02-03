03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Galatasaray'a sürpriz öneri: Kessie

Kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi: Franck Kessie...

calendar 03 Şubat 2026 10:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a sürpriz öneri: Kessie
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Pape Gueye, Raphael Onyedika, Manuel Ugarte ve Yvess Bissouma gibi isimlerde sonuca ulaşamayınca sürpriz bir öneri gündeme geldi.

Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a aracılar tarafından önerildi. Sarı-kırmızılıların Kessie'nin durumunu düşüneceği ve Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu için kulübü Al Ahli'nin 5 milyon Euro bonservis istediği de vurgulandı.


INTER İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞAMADI

2023 yılında Barcelona'dan Al-Ahli'ye giden Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında... Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi İnter'le de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

BU SEZON 23 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Kessie, bu sezon Al-Ahli'yle tüm kulvarlarda 23 maça çıktı, 1972 dakika sahada kalırken, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.