Galatasaray'a sürpriz öneri: Kessie

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Pape Gueye, Raphael Onyedika, Manuel Ugarte ve Yvess Bissouma gibi isimlerde sonuca ulaşamayınca sürpriz bir öneri gündeme geldi.
Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a aracılar tarafından önerildi. Sarı-kırmızılıların Kessie'nin durumunu düşüneceği ve Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu için kulübü Al Ahli'nin 5 milyon Euro bonservis istediği de vurgulandı.
INTER İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞAMADI
2023 yılında Barcelona'dan Al-Ahli'ye giden Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında... Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi İnter'le de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
BU SEZON 23 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Kessie, bu sezon Al-Ahli'yle tüm kulvarlarda 23 maça çıktı, 1972 dakika sahada kalırken, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a aracılar tarafından önerildi. Sarı-kırmızılıların Kessie'nin durumunu düşüneceği ve Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu için kulübü Al Ahli'nin 5 milyon Euro bonservis istediği de vurgulandı.
INTER İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞAMADI
2023 yılında Barcelona'dan Al-Ahli'ye giden Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında... Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi İnter'le de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
BU SEZON 23 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Kessie, bu sezon Al-Ahli'yle tüm kulvarlarda 23 maça çıktı, 1972 dakika sahada kalırken, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.