Fenerbahçe'de tabela etkisi: Dorgeles Nene

Fenerbahçe'de zaman zaman performansıyla eleştirilen Dorgeles Nene, skor katkısı ile dikkat çekiyor.
Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta fileleri havalandıran Malili futbolcu, son oynanan Kocaelispor karşılaşmasında da fileleri sarsmayı başardı.
Nene, bu sezon Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 24 maçta 12 kez skora katkı verdi.
23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Nene, Kocaelispor maçının ardından, "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
