03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'de tabela etkisi: Dorgeles Nene

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, bu sezon sarı-lacivertlilerde 24 maçta 12 gole katkı sağladı.

calendar 03 Şubat 2026 09:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de zaman zaman performansıyla eleştirilen Dorgeles Nene, skor katkısı ile dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta fileleri havalandıran Malili futbolcu, son oynanan Kocaelispor karşılaşmasında da fileleri sarsmayı başardı.

Nene, bu sezon Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 24 maçta 12 kez skora katkı verdi.


23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nene, Kocaelispor maçının ardından, "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
