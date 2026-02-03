Zakaria, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaray orta saha transferinde Monaco'dan Denis Zakaria'yı gündemine aldı ve Fransız ekibine bonservis şartlarını sordu.
Monaco, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılardan 25 milyon euro bonservis talep etti.
Görüşmeler daha başlamadan sona erdi.
BU SEZON 2 AY SAHALARDAN UZAK KALDI
29 yaşındaki İsviçreli orta saha, bu sezon 16 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Zakaria, bu sezon 12 maç kaçırmasına neden olan 2 aylık bir sakatlık da yaşadı.
Monaco, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılardan 25 milyon euro bonservis talep etti.
Görüşmeler daha başlamadan sona erdi.
BU SEZON 2 AY SAHALARDAN UZAK KALDI
29 yaşındaki İsviçreli orta saha, bu sezon 16 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Zakaria, bu sezon 12 maç kaçırmasına neden olan 2 aylık bir sakatlık da yaşadı.