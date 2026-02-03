Rennes'ten Nagida için Beşiktaş'a ret!

Lazio'dan sol bek Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer sol bek adayı ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
Beşiktaş, Rennes'ten 20 yaşındaki sol bek Mahamadou Nagida için teklifte bulundu.
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu sol bek Mahamadou Nagida için Rennes'in kapısını çaldı ve 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
L'Equipe'te yer alan habere göre, Rennes, genç futbolcusu için Beşiktaş'tan gelen 5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.
20 yaşındaki genç sol bek Nagida, bu sezon kulübü Rennes'te 5 maçta süre buldu.
