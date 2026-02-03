03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Rennes'ten Nagida için Beşiktaş'a ret!

Rennes, 20 yaşındaki Kamerunlu sol bek Mahamadou Nagida için Beşiktaş'tan gelen 5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

calendar 03 Şubat 2026 09:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rennes'ten Nagida için Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Lazio'dan sol bek Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer sol bek adayı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Beşiktaş, Rennes'ten 20 yaşındaki sol bek Mahamadou Nagida için teklifte bulundu.

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu sol bek Mahamadou Nagida için Rennes'in kapısını çaldı ve 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

L'Equipe'te yer alan habere göre, Rennes, genç futbolcusu için Beşiktaş'tan gelen 5 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

20 yaşındaki genç sol bek Nagida, bu sezon kulübü Rennes'te 5 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.