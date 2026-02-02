01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Bask derbisinde kazanan yok!

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasından San Mames'te oynanan Bask derbisi 1-1 sona erdi.

Bask derbisinde kazanan yok!
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan Bask derbisi 1-1'lik skorla sona erdi.

Konuk ekip Sociedad, 37. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sociedad, 83. dakikada Brais Mendez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.


Athletic Bilbao, 88. dakikada Inigo Ruis de Galarreta'nın golüyle eşitliği sağladı.

SOCIEDAD YENİLMİYOR, BILBAO KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Sociedad 28, Athletic Bilbao ise 25 puana yükseldi.

Sociedad'ın yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Athletic Bilbao'nun ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Real Sociedad, gelecek hafta sahasında Elche'yi konuk edecek. Athletic Bilbao ise Levante'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.