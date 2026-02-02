Bask derbisinde kazanan yok!

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan Bask derbisi 1-1'lik skorla sona erdi.Konuk ekip Sociedad, 37. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Sociedad, 83. dakikada Brais Mendez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Athletic Bilbao, 88. dakikada Inigo Ruis de Galarreta'nın golüyle eşitliği sağladı.Bu sonucun ardından Sociedad 28, Athletic Bilbao ise 25 puana yükseldi.Sociedad'ın yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Athletic Bilbao'nun ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.Real Sociedad, gelecek hafta sahasında Elche'yi konuk edecek. Athletic Bilbao ise Levante'yi ağırlayacak.