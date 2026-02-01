01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
3-071'
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-275'
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0DA
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'ı kızdıracak açıklama!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman ve oyunculara yönelik olay açıklamalar yaptı.

calendar 01 Şubat 2026 21:03
Haber: Sporx.com dış haberler
Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'ı kızdıracak açıklama!
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından takıma sert eleştiriler yöneltti.

Takımın performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.

Başkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!

Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."



ERGİN ATAMAN NE DİYECEK?

Giannakopoulos'un açıklamaları Yunan basınında da geniş yankı uyandırırken, kulüpte yaşanabilecek olası gelişmeler merak konusu oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın bu açıklamalara nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 46 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 40 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
