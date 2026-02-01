01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
1-055'
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
1-058'
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-059'
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-155'
01 Şubat
M. United-Fulham
2-057'
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-153'
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
0-0DA
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi ile ilgileniyor.

calendar 01 Şubat 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

JUVENTUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen eski oyuncusu Randal Kolo Muani için yaptığı girişimlerden henüz istediğini alamadı. Juventus, bu gelişmenin ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yöneldi.

TRANSFER HAMLESİ


Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için bir transfer hamlesinde bulundu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Juventus, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

GALATASARAY'I İKNA ÇABASI

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'ı ikna etmek için İstanbul'a gitti.

SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.

BU SEZON 10 GOL ATTI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 26 33 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 24 27 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.