Trabzonspor'da Yusuf Sarı pazarlığı

Trabzonspor, Umut Nayir transferinin ardından kadro planlamasında kanat hattına yöneldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo-mavililer, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli alternatiflere ağırlık verirken, sağ kanat için eski oyuncusu Yusuf Sarı'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir ile resmi görüşmelere başladı.
Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maçta görev alan Yusuf Sarı, 3 asistlik katkı sağladı.
TRABZONSPOR'DA 10 GOLE KATKI
Yusuf Sarı, daha önce 2,5 sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 69 karşılaşmada görev almış, 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvet hattında da oynayabilmesi, teknik heyet tarafından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo-mavililer, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli alternatiflere ağırlık verirken, sağ kanat için eski oyuncusu Yusuf Sarı'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir ile resmi görüşmelere başladı.
Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maçta görev alan Yusuf Sarı, 3 asistlik katkı sağladı.
TRABZONSPOR'DA 10 GOLE KATKI
Yusuf Sarı, daha önce 2,5 sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 69 karşılaşmada görev almış, 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvet hattında da oynayabilmesi, teknik heyet tarafından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.