Fransa Ligue 1 20. hafta maçında Marsilya, Paris FC deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 tamamlandı.
Marsilya, 18. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 53. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle Paris deplasmanında 2-0'ı buldu.
Paris FC, 82. dakikada Jonathan Ikone ve 90+4. dakikada Ilan Kebbal'ın penaltı golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Marsilya 39, Paris FC 21 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Marsilya, PSG deplasmanına gidecek. Paris FC, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya gelecek.
Marsilya, 18. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 53. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle Paris deplasmanında 2-0'ı buldu.
Paris FC, 82. dakikada Jonathan Ikone ve 90+4. dakikada Ilan Kebbal'ın penaltı golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Marsilya 39, Paris FC 21 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Marsilya, PSG deplasmanına gidecek. Paris FC, deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya gelecek.