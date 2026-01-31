Galatasaray'da Pape Gueye defteri kapandı

Galatasaray'da orta saha takviyesi için bir süredir gündemin zirvesinde yer alan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli futbolcunun şartlarına olumlu yaklaşmasına rağmen kulübü Villarreal'in yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attı.
4,5 YIL 65 MİLYON EURO
Sabah'ta yer alan habere göre, Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis isteği toplam maliyeti ciddi şekilde artırdı.
Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu belirtildi.
DURSUN ÖZBEK VETO ETTİ
Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti.
Böylece "geldi, geliyor" denilen Pape Gueye dosyası kapandı.
Sarı-kırmızılılar, orta saha arayışlarını farklı alternatiflerle sürdürme kararı aldı.