Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor, takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maç öncesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 30 Ocak 2026 19:13 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:


"KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur."



"KÜÇÜK BİR ÇOCUK TAŞ ATTI"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de konuyla ilgili maç öncesinde açıklama yaptı. Tekke, yaptığı açıklamada "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk, taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.


ANTALYASPOR SALDIRIYI KINADI



Öte yandan Antalyaspor daTrabzonspor takım otobosüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavil takımın otobüsüne maç öncesinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi.

Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sporun birleştirici gücüne zarar veren her türlü şiddetin karşısında olduklarının vurgulandığı açıklamada "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

 


