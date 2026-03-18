Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'ya sol dizinde hiperekstansiyon ve kemik zedelenmesi teşhisi konuldu. Yunan oyuncunun bir hafta sonra yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.



Bu sezon 36 maçta forma giyen Antetokounmpo; 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.



Milwaukee Bucks şu anda 28 galibiyet - 39 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda play-in hattının dışında bulunuyor ve son play-in sırasındaki Charlotte Hornets'ın beş galibiyet gerisinde yer alıyor. Bucks, genel sıralamada ligin en kötü 10. derecesine sahip durumda.



Takımın draft durumu da dikkat çekiyor. Bucks, sezon sonunda kendi ilk tur draft hakkı ile New Orleans Pelicans'ın (ligin en kötü yedinci derecesine sahip) pick'i arasında daha düşük olanı elinde tutacak.



Öte yandan Antetokounmpo ve Bucks yönetiminin, yıldız oyuncunun geleceğini yaz döneminde yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Giannis'in Ekim ayında önemli bir kontrat uzatma kararıyla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.



