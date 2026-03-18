18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Giannis en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'ya sol dizinde hiperekstansiyon ve kemik zedelenmesi teşhisi konuldu. Yunan oyuncunun bir hafta sonra yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

18 Mart 2026 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon 36 maçta forma giyen Antetokounmpo; 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Milwaukee Bucks şu anda 28 galibiyet - 39 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda play-in hattının dışında bulunuyor ve son play-in sırasındaki Charlotte Hornets'ın beş galibiyet gerisinde yer alıyor. Bucks, genel sıralamada ligin en kötü 10. derecesine sahip durumda.

Takımın draft durumu da dikkat çekiyor. Bucks, sezon sonunda kendi ilk tur draft hakkı ile New Orleans Pelicans'ın (ligin en kötü yedinci derecesine sahip) pick'i arasında daha düşük olanı elinde tutacak.

Öte yandan Antetokounmpo ve Bucks yönetiminin, yıldız oyuncunun geleceğini yaz döneminde yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Giannis'in Ekim ayında önemli bir kontrat uzatma kararıyla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.