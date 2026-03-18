18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü zirvede!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun, son 8 lig maçında 5 gol, 4 asistle 9 gole direkt katkı verdi. 10 numaralı formayı giyen siyah-beyazlı yıldız, Sergen Yalçın'ın yönetiminde başarılı performansıyla dikkat çekti.

18 Mart 2026 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Gençlerbirliği deplasmanında attığı enfes frikik golüyle ayakta alkışlanan Orkun, ortaya koyduğu rakamlarla da dikkat çekti. Süper Lig'de son 8 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gole direkt etki etti. Sezonun genelinde ise 31 resmi maça çıkan milli orta saha oyuncusu, toplamda 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Orkun sezon genelinde maç başına 3.0'lık şut ortalamasıyla da ligin en iyi 3. ismi olmasını bildi.

14 PUANA DİREKT KATKI

Son 15 lig maçında sadece 1 yenilgi alan Beşiktaş'ta yakalanan çıkışta Orkun Kökçü'nün katkısı ön plana çıkıyor. İdolü olan Sergen Yalçın ile çalışan ve benzer şekilde 10 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu, son 8 haftada 6 maçta skor katkısı yaparak önemli puanlar kazandı. Orkun'un gol ve asist yaptığı 6 karşılaşmada Beşiktaş 14 puan topladı. Ligde ilk 10 haftada sadece 3 asist yapan başarılı yıldız, son 8 haftada ise 5 gol, 4 asistle ciddi bir performans farkı sundu.

2026 YILINA ÇOK İYİ BAŞLADI

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 2026 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Kaptan Orkun, 2026 itibarıyla lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 maçta 6 gol attı, 4 gol pası verdi ve 10 gole doğrudan etki etti.

İLK SEZONUNDA KAPTANLIĞI ALDI

Çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Orkun Kökçü, sezon başında geldiği siyah-beyazlı takımda 10 numarayı sırtına geçirdi, sezonun ilerleyen bölümünde de kaptanlık bandını taktı. İki önemli sorumluluk alan Orkun'un performansının artarak devam etmesi büyük beğeni topladı.

YENİ SEZONDA KİLİT İSİM OLACAK

Beşiktaş'ta gelecek sezonda kurulacak güçlü kadro ve şampiyonluğa oynayacak takımda Orkun Kökçü büyük rol oynayacak. 25 yaşındaki futbolcu, hem orta sahadaki rolü hem de takım kaptanlığıyla kilit isim olacak. Siyah-beyazlı yıldız, Sergen Yalçın'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
