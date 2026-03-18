Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü zirvede!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
Gençlerbirliği deplasmanında attığı enfes frikik golüyle ayakta alkışlanan Orkun, ortaya koyduğu rakamlarla da dikkat çekti. Süper Lig'de son 8 maçta 5 gol atan ve 4 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gole direkt etki etti. Sezonun genelinde ise 31 resmi maça çıkan milli orta saha oyuncusu, toplamda 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Orkun sezon genelinde maç başına 3.0'lık şut ortalamasıyla da ligin en iyi 3. ismi olmasını bildi.
14 PUANA DİREKT KATKI
Son 15 lig maçında sadece 1 yenilgi alan Beşiktaş'ta yakalanan çıkışta Orkun Kökçü'nün katkısı ön plana çıkıyor. İdolü olan Sergen Yalçın ile çalışan ve benzer şekilde 10 numaralı formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu, son 8 haftada 6 maçta skor katkısı yaparak önemli puanlar kazandı. Orkun'un gol ve asist yaptığı 6 karşılaşmada Beşiktaş 14 puan topladı. Ligde ilk 10 haftada sadece 3 asist yapan başarılı yıldız, son 8 haftada ise 5 gol, 4 asistle ciddi bir performans farkı sundu.
2026 YILINA ÇOK İYİ BAŞLADI
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 2026 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Kaptan Orkun, 2026 itibarıyla lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 maçta 6 gol attı, 4 gol pası verdi ve 10 gole doğrudan etki etti.
İLK SEZONUNDA KAPTANLIĞI ALDI
Çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Orkun Kökçü, sezon başında geldiği siyah-beyazlı takımda 10 numarayı sırtına geçirdi, sezonun ilerleyen bölümünde de kaptanlık bandını taktı. İki önemli sorumluluk alan Orkun'un performansının artarak devam etmesi büyük beğeni topladı.
YENİ SEZONDA KİLİT İSİM OLACAK
Beşiktaş'ta gelecek sezonda kurulacak güçlü kadro ve şampiyonluğa oynayacak takımda Orkun Kökçü büyük rol oynayacak. 25 yaşındaki futbolcu, hem orta sahadaki rolü hem de takım kaptanlığıyla kilit isim olacak. Siyah-beyazlı yıldız, Sergen Yalçın'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!
-
9
Musaba'dan derbi için açıklama
-
8
Galatasaray'da Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırında
-
7
Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!
-
6
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
-
5
Como'da Diego Carlos için bonservis şartı!
-
4
Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
-
3
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
-
2
Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
- 11:54 Galatasaray'da Liverpool maçı için tarihi prim!
- 11:52 Marco Asensio, asist krallığına koşuyor!
- 11:44 Sergen Yalçın'ın değişmeyen ismi: Emmanuel Agbadou
- 11:32 Galatasaray'da Osimhen varsa sıkıntı yok
- 11:26 Beşiktaş'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!
- 11:17 Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi
- 11:14 Beşiktaş'ta 23.5 milyon euroluk beklenti!
- 10:56 Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü zirvede!
- 10:54 Galatasaray'ın Liverpool'a 1 sürprizi var!
- 10:25 Beşiktaş, hücumda rakiplerini solladı!
- 10:20 Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan
- 10:17 Liverpool - Galatasaray maçı öncesi istatistikler ve şifreler
- 10:16 Afrika'da harp ilanı: "3. Dünya Savaşı çıkacak!"
- 10:07 Ogün Temizkanoğlu: "Tedesco'nun tercihleri şaşırtıyor"
- 09:53 Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe yarasını sardı"
- 09:43 Ahmet Çakar'dan Tedesco hakkında çarpıcı yorum: "Katkısı sıfır"
- 09:38 Galatasaray Daikin, final için Voluntari deplasmanında
- 09:36 Galatasaray MCT Technic, liderlik için parkede!
- 09:28 Trabzonspor'a tarihi bonservis: Oulai için rakam duyuruldu
- 09:18 Hakan'ın yerine Orkun Kökçü
- 08:59 Sergen Yalçın rekor kırdı!
- 08:56 Arda Güler: "Türkiye'den bana dua etsinler"
- 08:52 Beşiktaş'a değişim yaradı!
- 08:32 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 07:59 Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon!
- 01:41 Fenerbahçe'den Gaziantep'e aynı tarife
- 01:40 Anderson Talisca, formasına kavuştu
- 01:22 Eyüpspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:13 Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 00:59 Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
- 00:57 Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!
- 00:55 Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!
- 00:49 Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
- 00:33 Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
- 00:22 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası sevinci
- 00:03 Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!
- 23:50 Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya destek
- 23:24 Sporting, Bodo/Glimt karşısında 3-0'dan geri döndü!
- 22:38 Burak Yılmaz: "Gülünç şekilde gol yedik"
- 22:29 Musaba'dan derbi için açıklama
- 22:26 Sadettin Saran: "Vazgeçme şansımız yok!"
- 22:22 N'golo Kante: "Takım için her şeyi yaparım"
- 22:20 Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması!
- 22:14 Potanın Perileri, kayıpla bitirdi
- 21:54 Nene hat-trick yaptı; Fenerbahçe rahat kazandı
- 21:51 Serdal Adalı: "Bu sorunlar devam eder"
- 21:42 Dorgeles Nene'den Fenerbahçe'de ilk hat-trick!
- 21:22 Kante'den Fenerbahçe'de siftah!
- 21:15 Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!
- 21:03 Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da yarı finalde!
- 20:59 İran Kadın Takımı ülkelerine geçmek için Türkiye'de
- 20:48 Avustralya, elemelerde 5'te 5 yaptı
- 20:45 Uğur Uçar'dan galibiyet serisi için açıklama
- 20:39 Fenerbahçe'de 4 eksik
- 20:34 Anderson Talisca yeniden kadroda
- 20:30 Domenico Tedesco, kulübeye döndü
- 20:27 Domenico Tedesco'dan 5 değişiklik
- 20:22 Juventus'ta hedef Mason Greenwood
- 20:13 Pio Esposito için Arsenal açıklaması!
- 19:49 Kadıköy'de tribünler boş kaldı
Arda Güler: "Türkiye'den bana dua etsinler"
Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!
Juventus'ta hedef Mason Greenwood
Pio Esposito için Arsenal açıklaması!
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
Juventus'ta Spalletti ile imza yakın
Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı
Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!
Hansi Flick'ten geleceği için açıklama!
Thierry Henry'den Arsenal için açıklama
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17