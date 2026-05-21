Alperen Şengün, EuroLeague Final Four organizasyonunda yer alacak

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan EuroLeague Final Four hafta sonunda Atina'da yer alacak isimler arasına katıldı.



EuroLeague tarafından paylaşılan bilgilere göre milli yıldızın organizasyonda tribündeki önemli konuklardan biri olması bekleniyor.



Atina'daki OAKA Arena'da düzenlenecek Final Four organizasyonu, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, basketbol dünyasının önemli figürlerini bir araya getirmesiyle de dikkat çekiyor.



Organizasyonda yer alacak isimlerden biri de EuroLeague'in efsane koçlarından Andrea Trinchieri olacak. Tecrübeli çalıştırıcının resmi yayın ekibinde görev yapacağı ve Final Four boyunca maç öncesi ile maç sonrası yayınlarda taktik analizler yapacağı belirtildi.



Öte yandan Giannis Antetokounmpo'nun da hafta sonundaki organizasyona katılması bekleniyor. Eurohoops'tan Aris Barkas'ın haberine göre NBA'in iki kez MVP ödülünü kazanan yıldızı, Final Four atmosferini yerinde takip edecek.



Avrupa basketbol tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olarak gösterilen Zeljko Obradovic de organizasyonda bulunacak önemli isimler arasında yer aldı.



Bu sezonun EuroLeague Final Four eşleşmelerinde Fenerbahçe Beko, Olympiacos, Real Madrid Baloncesto ve Valencia Basket şampiyonluk mücadelesi verecek.



NBA'de başarılı bir sezon geçiren Şengün ise 2025-26 normal sezonunda Houston Rockets formasıyla 72 maça çıktı. Milli uzun sezonu maç başına 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla tamamlarken, saha içinden yüzde 51.9 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 30.5 isabet oranı yakaladı.



Rockets, Batı Konferansı'nı 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle beşinci sırada tamamladı. Houston ekibinin playoff serüveni ise ilk turda Los Angeles Lakers karşısında sona erdi.



