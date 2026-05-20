20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
1-011'
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
1-4
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
0-128'
20 Mayıs
Aalesund-Brann
0-013'

Joao Cancelo: "Favorim Galatasaray"

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, Türkiye'deki favori takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

20 Mayıs 2026 20:18
Sporx.com
Joao Cancelo: 'Favorim Galatasaray'
Barcelona forması giyen Joao Cancelo, The Residency'de [Futbolcularla canlı sohbet programı] sorulara yanıt verdi.

Portekizli futbolcu, Türkiye'den favori takım için gelen soruya "Galatasaray" yanıtını verdi. Joao Cancelo, favori futbolcusu için de İlkay Gündoğan dedi.

Barcelona, Portekizli 31 yaşındaki futbolcuyu devre arası transfer döneminde Al Hilal'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Katalan ekibi, deneyimli futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin kararını vermedi.

Joao Cancelo, devre arasında geri döndüğü Barcelona'da 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asist ile skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
