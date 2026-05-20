20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in son haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 10 kulüp ile bazı teknik direktör ve futbolcuları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

calendar 20 Mayıs 2026 15:33
Haber: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Samsunspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Kocaelispor kurul tarafından disipline gönderildi.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin ise "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı disipline verdi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ve teknik direktörü Uğur Uçar da kurula sevk edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
