Göztepe yine Avrupa'ya yüksek rakam satacak!

Avrupa kulüpleri, Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Göztepe'yi transfer için yine radarına aldı.

20 Mayıs 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin yıldızları, Avrupa kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın radarına girmeyi başardı.

Geçen sezon boyunca Romulo, Tijanic, Emerson ve Olaitan transferlerinden 30 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden sarı-kırmızılılarda Juan, Dennis, Miroshi, kaleci Lis ve Arda şimdiden transferin gözde isimleri oldu. Bu sezon 32 maçta 11 gol atıp 4 de asist yaparak takımın en skorer oyuncusu olan Brezilyalı golcü Juan için tekliflerin gelmeye başladığı ifade edildi.

JUAN YÜKSEK RAKAMA SATILACAK

Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro önerdiği Juan'ı satmayan yönetimin, yaz döneminde Brezilyalı golcüyü yüksek bir bedelle takımdan uğurlayacağı kaydedildi. Geçen sezon Romulo'yu 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelirle Alman ekibi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan transferinde de aynı beklentiye girdiği vurgulandı. Juan'ın dışında orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi için de yoklamaların başladığı bildirildi. Kaleci Lis'e de ülkesi Polonya'dan Legia Varşova ve Lech Poznan talip oldu. Bu sezonun en iyileri arasında gösterilen ve Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lis'in ayrılığa sıcak baktığı, yönetimin de iyi bir bedelle kaptanı göndereceği kaydedildi.

ARDA OKAN'A TÜRKİYE'DEN İLGİ

Göztepe'de sergilediği performansla dikkat çeken diğer bir isim ise Arda Okan Kurtulan oldu. Üçlü sistemde sağ kanatta görev yapan, zaman zaman da forvette oynayan 23 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig ekipleri yakın takibe aldı.

Arda Okan'ın, A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası için açıklanan geniş kadrosunda yer almaması tepki çekmişti. Yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek sarı-kırmızılılarda, savunmanın adeta sigortası haline gelen Brezilyalı stoper Heliton'un ise sözleşmesi sona erdi. Yönetimin tekliflerine olumlu dönüş yapmayan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılılarla vedalaştı.

İLK TRANSFER SUNDBERG

Göztepe, savunmada 2.5 sezondur takımda forma giyen Heliton'la yolların ayrılmasının ardından oluşan boşluğu erken dolduruyor. Sarı-kırmızılıların ilk transfer hamlesi olarak Yunanistan temsilcisi Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile anlaştığı iddia edildi. Kariyerinde daha önce Sivasspor'da da oynayıp Süper Lig tecrübesi yaşayan 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacının, sağlık kontrolleri için İzmir'e geldiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
