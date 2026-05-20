20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!

Conte'yle yollarını ayıracak olan Napoli, eski teknik direktörü Sarri'yle el sıkıştı. Yeni teknik direktör arayan Lazio ise gözünü Okan Buruk'a dikti.

calendar 20 Mayıs 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, eski teknik direktörü Maurizio Sarri'yi getirmek üzere. Deneyimli teknik direktörünü kaybedecek olan Lazio ise gözünü Okan Buruk'a dikti.

TuttoMercato'da yer alan habere göre; Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, teknik direktör adayları listesinin ilk sırasına Okan Buruk'u yazdı.

UZUN SÜREDİR TAKİPTELER

Galatasaray ile 4 sezon üst üste şampiyon olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Okan Buruk'u uzun süredir takip ettiği ve Sarri sonrası ilk aday olarak Okan Buruk'u belirlediği vurgulandı.

TOTTENHAM'I REDDETTİ, AL-ITTIHAD İLGİLENİYOR

Haberin detayında, Okan Buruk'un Roberto de Zerbi'den önce Tottenham'ı reddettiği belirtilirken, ayrıca Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'a teklif yapacağının altı çizildi.

OKAN BURUK OLMAZSA DİĞER ADAYLAR

Lazio'nun Okan Buruk dışında Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini de düşündüğü yazıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.