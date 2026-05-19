19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Napoli'den Eljif Elmas kararı

Napoli, Leipzig'ten kiraladığı Eljif Elmas'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

19 Mayıs 2026 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Napoli, Leipzig'ten kiraladığı eski oyuncusu Eljif Elmas ile ilgili kararını verdi.

Tuttomercato'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 17 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Eljif Elmas, Napoli'nin opsiyonunu kullanmaması durumunda bonservisinin bulunduğu Leipzig'e geri dönecek.

İtalyan basınındaki habere göre, Eljif Elmas'ın, Leipzig'e geri dönmesi sonrası Almanya'da uzun süre kalması olası görünmüyor.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİP

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Sunderland'in, Makedon orta saha oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Aston Villa'nın, Eljif Elmas'ın durumu hakkında bilgi aldığı ve sezon sonunda transfer için daha somut adımlar atabileceği öne sürüldü.

Napoli'de bu sezon 43 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisinin bulunduğu Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas'ın, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
