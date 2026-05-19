19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Fenerbahçe Beko ile EuroLeague anlaştı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu.

calendar 19 Mayıs 2026 18:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine dair tartışmaların sürdüğü bir dönemde önemli bir adım attı.

Sarı-lacivertli kulüp, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Avrupa basketbolunun birleştirici bir yaklaşımla ortak akılla büyümesine katkı sağlama vizyonu vurgulanırken, NBA Europe'un vizyonunun da değerli bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe, açıklamasında saha içi rekabetin dışındaki paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesinin gerçek potansiyeli ortaya çıkaracağına olan inancını dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortaya çıkan farklı proje ve organizasyon fikirlerini, ilk günden itibaren yapıcı bir anlayışla değerlendirdik. Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil; aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur.

Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının, basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük.

NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu ve oyunun küresel gelişimine dair ortaya koyduğu bakış açısını da dikkatle takip ediyor, bu ilginin ve benzer yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun geleceği adına oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz.

Fenerbahçe olarak inancımız; Avrupa basketbolundaki gerçek potansiyelin rekabeti saha içiyle sınırlı tutarak, saha dışında tüm paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesi ile ortaya çıkacağı yönündedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde EuroLeague ile NBA Europe arasında oluşabilecek olası iş birlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Kulübümüz, sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir.

Gelinen noktada Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır.

Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil; Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunun gelişimi adına sorumluluk almaya, yapıcı duruş sergilemeye ve oyunun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla"

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
