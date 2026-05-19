19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon'dan çekildi

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

19 Mayıs 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda," İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum, ancak maalesef henüz oynamaya hazır değilim ve bu nedenle Queen's ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. Bunlar benim için gerçekten çok özel iki turnuva ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çok çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
