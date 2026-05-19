Wemby, 'Dünyanın en iyisi' sorusu için: '8 milyar insan, 8 milyar görüş...'

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçında ortaya koyduğu tarihi performansın ardından "Dünyanın en iyi oyuncusu" olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.



Fransız yıldız, San Antonio Spurs'ün deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı çift uzatmada 122-115 mağlup ettiği mücadelede 41 sayı ve 24 ribaund üreterek tarihe geçti.



Sezon MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan ve maç öncesinde Shai Gilgeous-Alexander'ın MVP ödülünü alışını izleyen Wembanyama'ya, maç sonrasında "Kendini şu anda dünyanın en iyi oyuncusu gibi hissediyor musun?" sorusu yöneltildi.



Genç yıldız bu soruya şu cevabı verdi:



"Şu an öyle hissediyor muyum? Şu an yorgun hissediyorum. Ama şu anda düşündüğüm soru bu değil. Göreceğiz. Dünyada 8 milyar insan var, dolayısıyla 8 milyar görüş vardır."



Wembanyama, performansının arkasındaki mesajın ne olduğu sorulduğunda ise takımın mentalitesine dikkat çekti.



"Mesaj şu olurdu; takım olarak her ortamda, her yerde, herkese karşı oynamaya hazırız.



Hâlâ öğrenecek çok şeyimiz olsa da ortaya koyduğumuz eforun herkesinkinden daha yüksek olması gerekiyor. Bu gece de asla vazgeçmedik."



Wembanyama'nın performansı NBA tarihinde de özel bir yere geçti. Fransız yıldız, konferans finalleri kariyer debutunda 40+ sayı ve 20+ ribaund barajını geçen yalnızca ikinci oyuncu oldu. Daha önce bunu başarabilen tek isim Wilt Chamberlain olmuştu.



Ayrıca Spurs tarihinde playofflarda en az 40 sayı ve 20 ribaund üreten tek oyuncular listesinde David Robinson'ın yanına adını yazdırdı. Robinson bu başarıyı 1996 yılında gerçekleştirmişti.



49 dakika sahada kalan Wembanyama, yüzde 56 saha içi isabet oranıyla oynarken savunmada da MVP Gilgeous-Alexander'ı 7/23 şutta tuttu.



Serinin ikinci karşılaşması çarşamba günü Oklahoma City'de oynanacak.



