19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Wemby, 'Dünyanın en iyisi' sorusu için: "8 milyar insan, 8 milyar görüş..."

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçında ortaya koyduğu tarihi performansın ardından "Dünyanın en iyi oyuncusu" olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

calendar 19 Mayıs 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wemby, 'Dünyanın en iyisi' sorusu için: '8 milyar insan, 8 milyar görüş...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama, Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçında ortaya koyduğu tarihi performansın ardından "Dünyanın en iyi oyuncusu" olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

Fransız yıldız, San Antonio Spurs'ün deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı çift uzatmada 122-115 mağlup ettiği mücadelede 41 sayı ve 24 ribaund üreterek tarihe geçti.

Sezon MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan ve maç öncesinde Shai Gilgeous-Alexander'ın MVP ödülünü alışını izleyen Wembanyama'ya, maç sonrasında "Kendini şu anda dünyanın en iyi oyuncusu gibi hissediyor musun?" sorusu yöneltildi.

Genç yıldız bu soruya şu cevabı verdi:

"Şu an öyle hissediyor muyum? Şu an yorgun hissediyorum. Ama şu anda düşündüğüm soru bu değil. Göreceğiz. Dünyada 8 milyar insan var, dolayısıyla 8 milyar görüş vardır."

Wembanyama, performansının arkasındaki mesajın ne olduğu sorulduğunda ise takımın mentalitesine dikkat çekti.

"Mesaj şu olurdu; takım olarak her ortamda, her yerde, herkese karşı oynamaya hazırız.

Hâlâ öğrenecek çok şeyimiz olsa da ortaya koyduğumuz eforun herkesinkinden daha yüksek olması gerekiyor. Bu gece de asla vazgeçmedik."

Wembanyama'nın performansı NBA tarihinde de özel bir yere geçti. Fransız yıldız, konferans finalleri kariyer debutunda 40+ sayı ve 20+ ribaund barajını geçen yalnızca ikinci oyuncu oldu. Daha önce bunu başarabilen tek isim Wilt Chamberlain olmuştu.

Ayrıca Spurs tarihinde playofflarda en az 40 sayı ve 20 ribaund üreten tek oyuncular listesinde David Robinson'ın yanına adını yazdırdı. Robinson bu başarıyı 1996 yılında gerçekleştirmişti.

49 dakika sahada kalan Wembanyama, yüzde 56 saha içi isabet oranıyla oynarken savunmada da MVP Gilgeous-Alexander'ı 7/23 şutta tuttu.

Serinin ikinci karşılaşması çarşamba günü Oklahoma City'de oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.