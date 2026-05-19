Haber Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:43 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mayıs 2026 10:43
Bugün (19 Mayıs) bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026
Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşanırken, yeni haftanın ikinci gününde finansal işlemlerini halletmek için yola koyulmaya hazırlanan milyonların aklındaki o devasa soru gündemin zirvesine oturdu! Bugün ödemesi olanlar, acil para transferi bekleyenler veya şubede ıslak imza işi olan vatandaşlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün 19 Mayıs bankalar tatil mi? 19 Mayıs Salı bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT hesaba geçer mi?" sorguları ekonomi sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte şube kapısından eli boş dönmemeniz için bilmeniz gereken o sarsıcı mesai gerçekleri!
Cüzdanını ve kimliğini alıp banka yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kapıları bugün açık olacak mı?
19 MAYIS BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (RESMİ DURUM)Kısa, net ve sabah planlarınızı tamamen değiştirecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye'deki devlet bankaları ve özel bankaların tüm şubeleri KAPALIDIR!19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle Borsa İstanbul'un kapalı olduğu bu devasa bayram gününde, banka şubelerinde yüz yüze hiçbir fiziki işlem (kredi çekme, vezneden nakit yatırma, hesap açılışı vb.) yapılmamaktadır.EFT, FAST VE HAVALE İŞLEMLERİ NASIL OLACAK? (KRİTİK UYARI)İşin asıl fırtına koparan ve ticari hayatı yakından ilgilendiren kısmı ise dijital kanallardaki para transferlerinde başlıyor! Şubeler kapalı olsa da dijital bankacılık 7/24 hizmet vermeye devam ediyor, ancak kritik bazı kurallar var:EFT İşlemleri: Farklı bankalar arasında yapacağınız standart EFT işlemleri, bugün resmi tatil olduğu için karşı hesaba anında geçmeyecektir. Yaptığınız transfer, bir sonraki ilk mesai gününe (20 Mayıs Çarşamba sabahına) kadar havuzda bekletilecektir.FAST Sistemi: Eğer Merkez Bankası'nın belirlediği işlem limitleri dahilinde (FAST ile) para gönderirseniz, tatil günü dinlemeden transferiniz saniyeler içinde karşı tarafa ulaşır!Havale İşlemleri: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında yapılan havale işlemleri, 7/24 hiçbir kesintiye uğramadan anında gerçekleşmeye devam etmektedir.BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm kamu ve özel bankalar 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve kepenklerini vatandaşlara yeniden açacaktır.
