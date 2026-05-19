Bugün (19 Mayıs) bankalar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026

Cüzdanını ve kimliğini alıp banka yolunu tutmayı planlayan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kapıları bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve sabah planlarınızı tamamen değiştirecek o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Türkiye'deki devlet bankaları ve özel bankaların tüm şubeleri KAPALIDIR!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle Borsa İstanbul'un kapalı olduğu bu devasa bayram gününde, banka şubelerinde yüz yüze hiçbir fiziki işlem (kredi çekme, vezneden nakit yatırma, hesap açılışı vb.) yapılmamaktadır.

İşin asıl fırtına koparan ve ticari hayatı yakından ilgilendiren kısmı ise dijital kanallardaki para transferlerinde başlıyor! Şubeler kapalı olsa da dijital bankacılık 7/24 hizmet vermeye devam ediyor, ancak kritik bazı kurallar var:

EFT İşlemleri: Farklı bankalar arasında yapacağınız standart EFT işlemleri, bugün resmi tatil olduğu için karşı hesaba anında geçmeyecektir. Yaptığınız transfer, bir sonraki ilk mesai gününe (20 Mayıs Çarşamba sabahına) kadar havuzda bekletilecektir.

FAST Sistemi: Eğer Merkez Bankası'nın belirlediği işlem limitleri dahilinde (FAST ile) para gönderirseniz, tatil günü dinlemeden transferiniz saniyeler içinde karşı tarafa ulaşır!

Havale İşlemleri: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında yapılan havale işlemleri, 7/24 hiçbir kesintiye uğramadan anında gerçekleşmeye devam etmektedir.

Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Türkiye genelindeki tüm kamu ve özel bankalar 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek ve kepenklerini vatandaşlara yeniden açacaktır.