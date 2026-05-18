Galatasaray'dan Julian Brandt sürprizi!

Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Julian Brandt ile ilgileniyor. Alman basını, Sarı-Kırmıızılılar'ın transferde ciddi olduğunu öne sürdü.

calendar 18 Mayıs 2026 20:59
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Julian Brandt sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara açığını dolduramayan Galatasaray, Borussia Dortmund'da sözleşmesi biten Julian Brandt için devreye girdi.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Julian Brandt'ı transfer etmek için oyuncu ile iletişime geçti. Alman oyuncu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isterken, Japonya ve MLS'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

Haberde Julian Brandt'ın Almanya dışında forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

DORTMUND'DA NE YAPTI?

6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.