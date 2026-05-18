Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor

New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenör arayışında sona yaklaştığı ve eski Orlando Magic koçu Jamahl Mosley'in güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı bildirildi.



The Athletic yazarı Will Guillory'nin haberine göre Pelicans yönetiminin koç arayışını önümüzdeki haftanın ilk bölümünde sonuçlandırması bekleniyor.



NBA insiderı Marc Stein ise New Orleans organizasyonunun Mosley'e uzun süredir özel bir ilgi duyduğunu aktardı. Stein, "Chicago'daki draft combine sürecinde dolaşan yaygın görüş şu: New Orleans, Jake Fischer'ın kasım ayında ilk kez aktardığı gibi Jamahl Mosley'e uzun süredir ilgi duyuyor ve Orlando'dan ayrılmasının ardından onu tam anlamıyla güçlü bir aday haline getirmek için mümkün olduğunca zaman kazanmaya çalışıyor," ifadelerini kullandı.



Mosley, Orlando Magic'i beş sezon boyunca çalıştırmış ve takımı üst üste üç kez playofflara taşımıştı. Ancak Magic'in Detroit Pistons karşısında 3-1'lik seri avantajını kaybetmesinden 24 saatten kısa süre sonra görevine son verilmişti.



Pelicans'ta ise Willie Green, takımın 2025-26 sezonuna kötü başlayan 2-10'luk derecesinin ardından görevden alınmıştı. Takımı sezonun geri kalanında geçici olarak James Borrego yönetmişti.



New Orleans sezonu Batı Konferansı'nda 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı.



