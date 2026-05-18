Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor

New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenör arayışında sona yaklaştığı ve eski Orlando Magic koçu Jamahl Mosley'in güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı bildirildi.

calendar 18 Mayıs 2026 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans'ın koç arayışında Jamahl Mosley öne çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenör arayışında sona yaklaştığı ve eski Orlando Magic koçu Jamahl Mosley'in güçlü adaylardan biri olarak öne çıktığı bildirildi.

The Athletic yazarı Will Guillory'nin haberine göre Pelicans yönetiminin koç arayışını önümüzdeki haftanın ilk bölümünde sonuçlandırması bekleniyor.

NBA insiderı Marc Stein ise New Orleans organizasyonunun Mosley'e uzun süredir özel bir ilgi duyduğunu aktardı. Stein, "Chicago'daki draft combine sürecinde dolaşan yaygın görüş şu: New Orleans, Jake Fischer'ın kasım ayında ilk kez aktardığı gibi Jamahl Mosley'e uzun süredir ilgi duyuyor ve Orlando'dan ayrılmasının ardından onu tam anlamıyla güçlü bir aday haline getirmek için mümkün olduğunca zaman kazanmaya çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Mosley, Orlando Magic'i beş sezon boyunca çalıştırmış ve takımı üst üste üç kez playofflara taşımıştı. Ancak Magic'in Detroit Pistons karşısında 3-1'lik seri avantajını kaybetmesinden 24 saatten kısa süre sonra görevine son verilmişti.

Pelicans'ta ise Willie Green, takımın 2025-26 sezonuna kötü başlayan 2-10'luk derecesinin ardından görevden alınmıştı. Takımı sezonun geri kalanında geçici olarak James Borrego yönetmişti.

New Orleans sezonu Batı Konferansı'nda 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.