Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!

Atletico Madrid'de son iç saha maçına çıkan Antoine Griezmann, taraftarlara veda etti.

calendar 18 Mayıs 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler
Antoine Griezmann, Barcelona'ya gittiği için özür diledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve son iç saha maçında 1-0'lık kazandıkları Girona maçında çıkan Antoine Griezmann, taraftarlardan özür diledi.

MLS takımlarından Orlando City ile anlaşan 35 yaşındaki Antoine Griezmann, veda töreninde Barcelona'ya gitmesi hakkında konuştu.

Antoine Griezmann açıklamasında "Barcelona'ya gittiğim için sizden bir kez daha özür diliyorum. Burada bana duyulan sevginin farkına varamamıştım ve çok gençtim. Bu bir hataydı. Sonra bunu düşündüm. Geri dönmek ve yeniden keyif almak için her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.