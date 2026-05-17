Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin şu andaki muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) oldu.
ASTON VILLA KAZANIRSA...
Şayet Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalini galip bitirir ve Premier Lig'i 4. sırada bitirirse (1 hafta kala 5'inci sıradaki Liverpool'un 3 puan önünde 4. sırada) 2. Ön Eleme Turu'nda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve dolayısıyla Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak.
Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'de ilk 4 içinde yer alması durumunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA
Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026'da, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.
3. ÖN ELEME TURU VE PLAY-OFF TURU
Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek.
Bu turda Fenerbahçe'nin en olası muhtemel rakipleri (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC ve 2. ön eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak.
Playoff turuna ise yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek. Bu turda yukarıdaki 3 takıma ek olarak Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos dahil olacak.
