Galatasaray, top kapma canavarı buldu!

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından transfer çalışmaları hız kazandı.



Yeni sezonda hem Süper Lig'de tarihi başarı hedefleyen hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor.



OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI



Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Caleb Yirenkyi transferi için ilk resmi adımı attığı öğrenildi.



MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ



Hürriyet'in haberine göre 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun menajerinin önceki gün İstanbul'a geldiği belirtildi. Tarafların, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.



"TOP KAPMA CANAVARI" DETAYI



Avrupa scout raporlarında "top kapma canavarı" olarak gösterilen Caleb Yirenkyi'nin özellikle fizik gücü, savunma katkısı ve geçiş oyunundaki performansıyla dikkat çektiği kaydedildi. Galatasaray scout ekibinin genç futbolcuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.



DEVRE ARASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Sarı-kırmızılıların, genç orta saha oyuncusunu devre arasında da transfer listesine aldığı belirtildi. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmezken, Yirenkyi kariyerine FC Nordsjælland formasıyla devam etmişti. Bu kez oyuncunun Galatasaray seçeneğine daha sıcak baktığı ifade ediliyor.



+4 YABANCI KONTENJANINA UYUYOR



Galatasaray yönetiminin, genç futbolcuyu özellikle +4 yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında değerlendirdiği belirtildi. Bu detayın transfer operasyonunda önemli avantaj sağladığı kaydedildi.



33 MAÇTA 8 SKOR KATKISI



Caleb Yirenkyi, bu sezon toplam 33 maçta görev aldı. Genç yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcunun Danimarka temsilcisiyle 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.





