16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-090'
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-189'
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
0-0DA
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-189'
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-190'
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-090'
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Zonguldak amatör ligde kavga

Zonguldak'ta amatör lig maçında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

16 Mayıs 2026 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zonguldak'ta Çatalağzı Demirspor ile Devrek Bastonkent Spor arasında oynanan amatör futbol maçında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

İkinci Amatör Küme Merkez Grubu'ndan Birinci Amatör Küme'ye çıkacak takımın belli olacağı play-off grubu ilk maçında Çatalağzı Demirspor ile Devrek Bastonkent Spor karşı karşıya geldi.

Devrek Bastonkent Spor'un 2-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 84'üncü dakikasında iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Futbolcuların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu olayda polis ekipleri sahaya girerek tarafları ayırdı.

Devrek Bastonkent Sporlu 2 futbolcuya, müsabakada görevli sağlık ekibi müdahalede bulunuldu.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Emre Çiçekçi, Çatalağzı Demirspor'dan 3, Devrek Bastonkent Spor'dan da 1 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Olayların yatışmasının ardından yeniden başlayan karşılaşma, Devrek Bastonkent Spor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 30 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 44 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
