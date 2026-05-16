Zonguldak amatör ligde kavga

Zonguldak'ta Çatalağzı Demirspor ile Devrek Bastonkent Spor arasında oynanan amatör futbol maçında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.



İkinci Amatör Küme Merkez Grubu'ndan Birinci Amatör Küme'ye çıkacak takımın belli olacağı play-off grubu ilk maçında Çatalağzı Demirspor ile Devrek Bastonkent Spor karşı karşıya geldi.



Devrek Bastonkent Spor'un 2-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 84'üncü dakikasında iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Futbolcuların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu olayda polis ekipleri sahaya girerek tarafları ayırdı.



Devrek Bastonkent Sporlu 2 futbolcuya, müsabakada görevli sağlık ekibi müdahalede bulunuldu.



Gerginliğin ardından maçın hakemi Emre Çiçekçi, Çatalağzı Demirspor'dan 3, Devrek Bastonkent Spor'dan da 1 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Olayların yatışmasının ardından yeniden başlayan karşılaşma, Devrek Bastonkent Spor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



