16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Sepil'den Muğlaspor'a tebrik

Göztepe onursal başkanı Mehmet Sepil, Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u tebrik etti.

calendar 16 Mayıs 2026 17:25
Haber: DHA
2'nci Lig Play-Off finalinde Bursa'da oynanan maçta Seza Çimento Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'a, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den tebrik mesajı geldi. Muğlaspor'a şampiyonluk primi olarak 5 milyon TL veren Sepil, Muğlaspor'un Türk futbolunda örnek bir başarıya imza attığını ifade etti.

Muğla'nın hayatında özel bir yeri olduğunu ifade eden Sepil, "Çok değerli Muğlaspor yönetimi ve taraftarını 1'inci Lig'e çıktığı için kutlarım. 3 sene üst üste lig atlayarak Türk futboluna örnek olacak bir başarı hikayesi yazıldı. Babam ve ailesinin doğduğu, yetiştiği şehir olan Muğla'nın hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Muğlaspor'un bu büyük başarısına katkı vermek benim için büyük bir mutluluktur" dedi.

'ZİYARETE GELECEĞİM'

Sepil açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Muğlaspor'u bu günlere getiren Menaf Başkan ve yönetimini, teknik kadrolarını, değerli futbolcu kardeşlerimi ve taraftarını kutluyorum. Değerli katkıları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Kutlamanızda yanınızda olamadım ancak en kısa zamanda ziyaretinize gelerek siz kardeşlerimi kucaklayacağım."

KUTLAMA 17 MAYIS'TA YAPILACAK

Adını 1'inci Lig'e yazdıran Muğlaspor tarihi şampiyonluğu yarın kutlayacak. Merkez ilçesi Menteşe'de yarın saat 17.30-19.00 arasında üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu atacak yeşil-beyazlı takım ardından İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan açık oto pazar yerinde hazırlanan sahneye ulaşacak. Başkan Menaf Kıyanç'ın konuşmasının ardından tüm yönetim kurulu, idari personel, teknik heyet, futbolcular, taraftar temsilcileri ve protokol tek tek sahneye davet edilecek. Yapılacak kupa töreni sonrasında, "Aşkın olayım" şarkısıyla da bilinen ünlü sanatçı Simge Sağın saat 22.00 ile 24.00 arasında sahne alacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
