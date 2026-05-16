Sepil'den Muğlaspor'a tebrik

2'nci Lig Play-Off finalinde Bursa'da oynanan maçta Seza Çimento Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'a, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den tebrik mesajı geldi. Muğlaspor'a şampiyonluk primi olarak 5 milyon TL veren Sepil, Muğlaspor'un Türk futbolunda örnek bir başarıya imza attığını ifade etti.



Muğla'nın hayatında özel bir yeri olduğunu ifade eden Sepil, "Çok değerli Muğlaspor yönetimi ve taraftarını 1'inci Lig'e çıktığı için kutlarım. 3 sene üst üste lig atlayarak Türk futboluna örnek olacak bir başarı hikayesi yazıldı. Babam ve ailesinin doğduğu, yetiştiği şehir olan Muğla'nın hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Muğlaspor'un bu büyük başarısına katkı vermek benim için büyük bir mutluluktur" dedi.



'ZİYARETE GELECEĞİM'



Sepil açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Muğlaspor'u bu günlere getiren Menaf Başkan ve yönetimini, teknik kadrolarını, değerli futbolcu kardeşlerimi ve taraftarını kutluyorum. Değerli katkıları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Kutlamanızda yanınızda olamadım ancak en kısa zamanda ziyaretinize gelerek siz kardeşlerimi kucaklayacağım."



KUTLAMA 17 MAYIS'TA YAPILACAK



Adını 1'inci Lig'e yazdıran Muğlaspor tarihi şampiyonluğu yarın kutlayacak. Merkez ilçesi Menteşe'de yarın saat 17.30-19.00 arasında üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu atacak yeşil-beyazlı takım ardından İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan açık oto pazar yerinde hazırlanan sahneye ulaşacak. Başkan Menaf Kıyanç'ın konuşmasının ardından tüm yönetim kurulu, idari personel, teknik heyet, futbolcular, taraftar temsilcileri ve protokol tek tek sahneye davet edilecek. Yapılacak kupa töreni sonrasında, "Aşkın olayım" şarkısıyla da bilinen ünlü sanatçı Simge Sağın saat 22.00 ile 24.00 arasında sahne alacak.



