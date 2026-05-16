16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-278'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-08'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
1-09'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-09'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-19'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-09'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-03'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-09'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-07'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-09'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Galatasaray ile Kasımpaşa 44. randevuda

calendar 16 Mayıs 2026 15:07 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 17 Mayıs Pazar günü 44. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

- Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 23 gole, sarı-kırmızılılar 35 golle yanıt verdi.

- Son 7 maçta Galatasaray üstün

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

- En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
