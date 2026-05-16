Galatasaray ile Kasımpaşa 44. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 17 Mayıs Pazar günü 44. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.
- Kasımpaşa'daki maçlar
İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 4 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 23 gole, sarı-kırmızılılar 35 golle yanıt verdi.
- Son 7 maçta Galatasaray üstün
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.
- En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
