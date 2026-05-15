15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
3-176'
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-090'
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-270'

Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken seçimi için açıklama!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkı ile dikkat çekti. Barış Alper, şarkı seçimi için daha sonra açıklama yaptı.

calendar 15 Mayıs 2026 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına, "Recebim Hey Gidi Hey" şarkısıyla çıktı.

Barış Alper Yılmaz'ın seçtiği şarkıda yer alan sözler:

"Benim için arkamdan neler neler dediler.
Gıyabımda konuşup yerden yere vurdular.
Yok o bitti dediler.
Adam olmaz dediler.
Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar."

TRANSFERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan NEOM'a transferi gündeme gelmiş ancak 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da kalmıştı.

Barış Alper, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Şöyle söylemek istiyorum, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim, aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur." demişti.

BARIŞ ALPER'DEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz, daha sonra kutlamalarda, "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
