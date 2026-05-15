Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken seçimi için açıklama!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına, "Recebim Hey Gidi Hey" şarkısıyla çıktı.
Barış Alper Yılmaz'ın seçtiği şarkıda yer alan sözler:
"Benim için arkamdan neler neler dediler.
Gıyabımda konuşup yerden yere vurdular.
Yok o bitti dediler.
Adam olmaz dediler.
Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar."
TRANSFERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan NEOM'a transferi gündeme gelmiş ancak 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da kalmıştı.
Barış Alper, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Şöyle söylemek istiyorum, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim, aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur." demişti.
BARIŞ ALPER'DEN AÇIKLAMA
Barış Alper Yılmaz, daha sonra kutlamalarda, "Gerçekten çok mutluyum. Bu şarkıyı farklı bir yere bağlamamak lazım, sözleri benim için çok anlamlı. İçimden o an öyle geldi. Umarım herkes beğenmiştir." dedi.
