Antalyaspor'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a flaş mesaj!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, ligin son haftasında Kocaelispor ile oynayacakları maç öncesi bir açıklama yaptı.



Akdeniz ekibi, küme düşme hattında; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile birlikte yer alıyor.



Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Trabzonspor da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, bu maçlar öncesi yaptığı açıklamada, "Ligdeki doğrudan rakiplerimizin karşılaşacağı takımlar; Türk futbol tarihine damga vurmuş, sayısız başarılara imza atmış ve milyonların desteğini arkasına almış büyük camialardır. Gücünü köklü geçmişinden alan, Türk futbolunun hafızasında önemli bir yere sahip olan bu kulüplerin, mücadeleden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Çünkü bu kulüplerin tarihleri yalnızca kazandıkları kupalarla değil; sahaya koydukları karakter, rekabet anlayışı ve futbolun değerlerine gösterdikleri saygıyla yazılmıştır. Böylesine kritik bir haftada; tüm kulüplerin son maçlarına da sezon boyunca ortaya koydukları rekabet anlayışıyla çıkmaları, lig yarışının her aşamasında tercih ettikleri kadro yapısını ve ciddiyeti son hafta mücadelelerinde de aynı hassasiyetle yansıtmaları, Türk futbolunun itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi, tüm takımların sahada en güçlü mücadeleyi ortaya koyması ve doğrularının korunması; adalet duygusunun en temel gereğidir." ifadelerini kullandı.



RIZA PERÇİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:



"Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken, kulübümüz ve camiamız adına son derece kritik bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Antalyaspor olarak hafta sonunda oynayacağımız karşılaşmanın öneminin ve taşıdığı sorumluluğun farkındayız. Bizim önceliğimiz; sahaya çıkıp armamızın ağırlığına yakışır şekilde mücadele etmek, son düdüğe kadar savaşmak ve kendi kaderimizi sahada belirlemektir.



Ancak bugün gelinen noktada yalnızca bir müsabakanın değil; Türk futbolunun adalet anlayışının, rekabet kültürünün ve sportmenlik değerlerinin de sınandığı bir haftaya girilmiş durumdadır.



Ligdeki doğrudan rakiplerimizin karşılaşacağı takımlar; Türk futbol tarihine damga vurmuş, sayısız başarılara imza atmış ve milyonların desteğini arkasına almış büyük camialardır. Gücünü köklü geçmişinden alan, Türk futbolunun hafızasında önemli bir yere sahip olan bu kulüplerin, mücadeleden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır.



Çünkü bu kulüplerin tarihleri yalnızca kazandıkları kupalarla değil; sahaya koydukları karakter, rekabet anlayışı ve futbolun değerlerine gösterdikleri saygıyla yazılmıştır.



Böylesine kritik bir haftada; tüm kulüplerin son maçlarına da sezon boyunca ortaya koydukları rekabet anlayışıyla çıkmaları, lig yarışının her aşamasında tercih ettikleri kadro yapısını ve ciddiyeti son hafta mücadelelerinde de aynı hassasiyetle yansıtmaları, Türk futbolunun itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi, tüm takımların sahada en güçlü mücadeleyi ortaya koyması ve doğrularının korunması; adalet duygusunun en temel gereğidir.



Biz, Antalyaspor olarak bugüne kadar hiçbir zaman saha dışı hesapların içerisinde olmadık. Mücadelemizi her zaman sahada verdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyor; alın terinin, emeğin ve adaletin konuştuğu bir futbol ortamının herkes için en doğru sonucu doğuracağına inanıyoruz.



Bu süreçte en büyük gücümüz ise her şartta takımının yanında olan büyük Antalyaspor taraftarıdır. İyi günde de kötü günde de armasına sahip çıkan camiamızla birlikte, son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



