CANLI | Galatasaray'dan kutlama günü

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamasına başladı.

15 Mayıs 2026 17:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 17:02
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray bugün kupasına kavuşmak için geri sayıma geçti.

16:30 Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.

16:35 Lucas Torreira ve Yunus Akgün, üstü açık otobüste "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı.
 


KAPALI GİŞE KUTLAMA

Bitime bir hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım şampiyonluğunu yine taraftarıyla birlikte kutluyor. RAMS Park'ta gerçekleşecek tören saat 19.05'te başlayacak. Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

Cim-Bom'da 4'te 4 yaparak Fatih Terim'in 1996-2000 dönemindeki tarihi başarısını tekrarlayan Teknik Direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular tek tek taraftarların huzuruna çıkacak.

Buruk ve futbolcular platforma çıkarken statta onların belirlediği şarkılar çalınacak. Biletler tükenirken kutlama yine kapalı gişe olacak. 19 bin 50 liradan satışa sunulan saha içi biletlerinin 3 bin tanesinin de satıldığı belirtildi. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
