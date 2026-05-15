15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Samsun sezonu İzmir'de kapatacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

15 Mayıs 2026 11:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Göztepe'yi yenerek ligi galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-0 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Celil Yüksel ve Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
