14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-886'
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-290'
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-388'
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-054'

Barcelona'da yeni hedef Joao Pedro

Barcelona, Chelsea forması giyen Joao Pedro'yu gündemine aldı. Katalan ekibi, Pedro'nun temsilcileriyle temasa geçti.

14 Mayıs 2026 18:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in transferinde yaşanan zorluk nedeniyle Chelsea'den Joao Pedro'ya yöneldi.

ALVAREZ'DE YAŞANANLAR

Katalan ekibinin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'den Julian Alvarez yer alıyor. Barcelona, Arjantinli yıldız için 100 milyon euro ödemeyi göze aldı. Ancak PSG de Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor ve Barcelona'nın teklifinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Alvarez'i artık elinde tutamayacağını bilen Atletico Madrid de yıldız oyuncuyu ligde doğrudan bir rakibine göndermek istemiyor.

YENİ HEDEF JOAO PEDRO

Barcelona, Julian Alvarez konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından rotasını Chelsea'den Joao Pedro'ya kırdı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladı.

Chelsea'nin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alıp alamayacağı da Pedro'nun transferinde etkili olabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 48 maçta süre bulan 24 yaşındaki Joao Pedro, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro'nun, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
