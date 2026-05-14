İlhan Palut: ''Puan durumuna bakamıyordum''

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.Palut, Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenör ekibiyle, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin sorularını cevapladı.Bir öğrencininsorusu üzerine Palut, çalışma ve emek konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını ancak stres yönetiminde en baştan beri 'daha iyi olabilirdim' düşüncesini taşıdığını söyledi.Teknik direktör olduğundan beri önemli bir stres yükü altında olduğunu anlatan Palut,ifadelerini kullandı.Meslek stresinin hayatının bütününe yayıldığına değinen Palut, şöyle devam etti:Palut, bir akademisyenin Konyaspor'un nasıl yakın zaman önce zor durumdayken bugün Türkiye Kupası'nda final oynar hale geldiğine, bir takım sporunda böyle bir başarının nasıl yakalandığına ilişkin sorusu üzerine, futbolun sürprizlere çok açık bir spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Önemli kırılma anları yaşadıklarını ve işlerin Konyaspor lehine evrildiğini dile getiren Palut,dedi.Konyaspor antrenörlerinden Osman Demir de bu soruya tüm sporcuları tek bir sporcu gibi bir ve bütün hissettirmenin başarıyı beraberinde getirdiği yanıtını verdi.Palut, gençlere hayaller kurmaları, hayallerinden vazgeçmemeleri ve disiplinli olmaları tavsiyesinde bulundu.Programda Konyaspor antrenörleri Bekir Arpacı, Osman Demir, Çağatay Turan, Birtan Güner, Hacı Çetin ve Steven Caulker de öğrencilerin sorularını yanıtladı.