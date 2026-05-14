Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

Ayhancan Güven, Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Max Verstappen'in de katılacağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.
Almanya'nın Nürburg kasabasında 25,3 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışa Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile katılacak.
Ayhancan Güven, aracın direksiyonunu Fransız pilot Kevin Estre ve Avusturyalı pilot Thomas Preining ile paylaşacak.
24 saatlik yarış, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazar günü sona erecek.
