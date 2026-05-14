14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

Ayhancan Güven, hafta sonu yapılacak Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

calendar 14 Mayıs 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek
Ayhancan Güven, Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Max Verstappen'in de katılacağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.

Almanya'nın Nürburg kasabasında 25,3 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışa Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile katılacak.

Ayhancan Güven, aracın direksiyonunu Fransız pilot Kevin Estre ve Avusturyalı pilot Thomas Preining ile paylaşacak.

24 saatlik yarış, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazar günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
