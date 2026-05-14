14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Milli atıcı Nedim Tolga, olimpiyatlara odaklandı

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Kazakistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası finalinde kırdığı dünya rekoruyla adından söz ettirdi.

calendar 14 Mayıs 2026 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kazakistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası finalinde rekor kıran milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, olimpiyat kotası alarak Türkiye'yi oyunlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Tunçer, kariyerinde daha önce elde ettiği uluslararası derecelerle de dikkati çekiyor. Polonya'da 2023 yılında düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda elemeleri rekor kırarak birinci sırada tamamlayan Tunçer'in çeşitli ulusal ve uluslararası madalyaları bulunuyor. Ay-yıldızlı sporcu, son olarak Kazakistan'daki Plak Atışları Dünya Kupası'nda 30'da 29 puanla yeni rekora imza attı.

Çalışmalarını sürdürün milli atıcı, 30'da 30 yaparak hem rekorunu geliştirmek hem de 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmayı istiyor.

- "Umarım kazandığım madalya Türk spor camiası adına yeni yollar açar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un 33 yaşındaki milli atıcısı Tunçer, AA muhabirine, 2005 yılında aile büyüklerinin yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını söyledi.

Spora başladıktan 2 yıl sonra gençler kategorisinde milli takıma seçildiğini hatırlatan Tunçer, 2013'te de Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne katıldığını kaydetti.

Tunçer, 2015 yılında Kağıtspor'a transfer olduğunu aktararak, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve kulüp başkanı İbrahim Ercin'in kendisine destek verdiğini dile getirdi.

Yaptığı spor branşının maliyetli bir yapısı bulunduğuna değinen Tunçer, desteklere başarıyla karşılık vermenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Tunçer, Dünya Kupası finalinde rekorla altın madalya kazandığını anlatarak, "İstiklal Marşı'nı orada okuttuğum için gururluyum. İnşallah bu spora yatkınlığı olan genç kardeşlerimizi de aramızda görürüz çünkü gelecek vadeden bir spor. Umarım kazandığım madalya Türk spor camiası adına yeni yollar açar." diye konuştu.

- "Kırılması gereken bir rekor daha var"

Dünya rekorunu kırdığı finali anlatan Tunçer, şöyle devam etti:

"7. sırada finale girdim. Finalde ise 30 puan üstünden atış yapıyorsun. 30'da 29 puan vurarak dünya rekorunu kırdım. Olimpiyata gitmek için aşmam gereken yollar var. Öncelikle kota almamız lazım. Kotayı aldıktan sonra tek amacımız olimpiyat. Kırdığım rekor benim için büyük bir motivasyon kaynağı çünkü rekor kırdığım finalde olimpiyat madalyalı sporcular vardı. Finalde onları geçmek büyük bir şey."

"Rekor kırarak altın madalyayı kazanmam beni çok daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum." diyen Tunçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"30'da 30 yapmak lazım. Umarım o da bize nasip olur. İnşallah diğer yarışmalarda onu da kırmaya çalışırız. Yapılabilecek bir şey çünkü 29'unu vurmuşuz. Birini de vurabilirdim, onu da psikolojik baskıdan dolayı kaçırdım çünkü Amerikalı sporcuyla başa baş gidiyorduk. İster istemez hesap yapıyorsun 'Kaçırır mıyım, kaçırmaz mıyım?' diye. Bu baskıyla birini kaçırdım, sonrasında o da kaçırınca rahatladım. Diğer plakları kaçırmadan rekora ulaştım. Bu da tecrübe oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
