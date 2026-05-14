14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00

Süper Lig devleri sıraya girdi: Felix Correia

Lille forması giyen Felix Correia, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu iddia edildi.

calendar 14 Mayıs 2026 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 11:14
Süper Lig devleri sıraya girdi: Felix Correia
Süper Lig'de son haftaya girilirken transfer gündeminde de bir hayli hareketlilik var.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Lille forması giyen Felix Correia'nın artan performansı, Süper Lig kulüplerinin dikkatini çektiği ve cazip bir hedef olarak gördüğü iddia edildi.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMIŞ!

Haber detayında ise 25 yaşındaki futbolcunun 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığı yazıldı.

FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde sol kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi etkeni ile Lille'de kalmak istediği aktarıldı.

Lille, Fransa Ligue 1'de son haftaya girilirken 3. sırada bulunuyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ

25 yaşındaki futbolcu Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da olabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Felix Correia, bu sezon Lille forması ile 47 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
