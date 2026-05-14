Süper Lig devleri sıraya girdi: Felix Correia

Süper Lig'de son haftaya girilirken transfer gündeminde de bir hayli hareketlilik var.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Lille forması giyen Felix Correia'nın artan performansı, Süper Lig kulüplerinin dikkatini çektiği ve cazip bir hedef olarak gördüğü iddia edildi.
TRABZON VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMIŞ!
Haber detayında ise 25 yaşındaki futbolcunun 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığı yazıldı.
FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde sol kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi etkeni ile Lille'de kalmak istediği aktarıldı.
Lille, Fransa Ligue 1'de son haftaya girilirken 3. sırada bulunuyor.
DÜNYA KUPASI İHTİMALİ
25 yaşındaki futbolcu Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da olabileceği iddia edildi.
PERFORMANSI
Felix Correia, bu sezon Lille forması ile 47 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.
